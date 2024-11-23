В выходные дни Калужскую область накроет снегом

Синоптик Шувалов предупредил жителей Калужской области о грядущем снегопаде, в результате которого образуются сугробыСиноптик Шувалов предупредил жителей Калужской области о грядущем снегопаде, в результате которого образуются сугробы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)