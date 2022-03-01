Павел Астахов: «Для нашей молодежи откроются места, которые ранее были заняты легионерами. Мы обязаны использовать этот шанс»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что новое положение дел в российском баскетболе даст шанс проявить себя местным баскетболистам.

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