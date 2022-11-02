Военное обозрение

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В ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

В ночь на 2 ноября прогремели взрывы в Днепропетровской и Полтавской областях

В течение ночи с подконтрольных киевскому режиму территорий приходили сообщения об ударах и взрывах. В частности, появились свидетельства о взрывах в районе Днепра (переименованный майданными властями Днепропетровск).

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