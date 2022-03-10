Акимат Павлодарской области выделит 1 млрд. тенге «Аксу»

Акимат Павлодарской области выделит 1 млрд. тенге «Аксу». «Заказчик – ГУ «Управление физической культуры и спорта Павлодарской области»; наименование – услуги по организации/проведению мероприятий в рамках реализации государственного социального заказа; дополнительная характеристика – услуга по развитию футбола среди команд Премьер лиги, Первой лиги, Второй лиги в Павлодарской области на 2022 год; плановая сумма – Т1 071 428 571,43; статус лота – закупка состоялась», – говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

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