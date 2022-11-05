Анпилогов объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Энергетика Украины уже сильно пострадала от ударов ВС РФ из-за дефицита распределительных мощностей. Отключения наблюдаются как в транспортной сфере, так и в промышленности, сообщил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.