Общественная служба новостей

1 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irin Muliphein
    Интересно... Вот почему в 70-е Голубые Огоньки смотрели с удовольствием? Может потому что приятно, душевно, негромко,...Продюсер Иосиф Пр...
  • Pelegrin 2
    Аляску не хотят вернуть?Власти США хотят ...
  • Pelegrin 2
    Великим? Он давно уже никто. Не станут его пиарить, так и вообще забудутПродюсер Толмацки...

Анпилогов объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Анпилогов объяснил, как удары по объектам украинской энергетики сказываются на действиях ВСУ

Энергетика Украины уже сильно пострадала от ударов ВС РФ из-за дефицита распределительных мощностей. Отключения наблюдаются как в транспортной сфере, так и в промышленности, сообщил военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх