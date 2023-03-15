Нью Информ

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В Нидерландах осудили мужчину за тайное снятие презерватива во время секса

В Нидерландах осудили мужчину за тайное снятие презерватива во время секса

Суд голландского города Дордрехт осудил 28-летнего жителя Роттердама на три месяца лишения свободы условно по обвинению в тайном снятии презерватива во время секса.

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