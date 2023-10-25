Путин похвалил главу Минсельхоза Патрушева за обращение с докладом из курятника

Президент России Владимир Путин похвалил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева за прямое включение из подмосковного курятника в ходе совещания главы государства с членами правительства.
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