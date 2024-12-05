Путешественник, объехавший 94 страны, дал советы по экономии

Отправляться в поездку лучше без багажа и заранее открыть дебетовую карту банка с нулевой комиссией за международные операции Путешественник, посетивший 94 страны за 9 лет, поделился в Business Insider своими советами по экономии в путешествиях.
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