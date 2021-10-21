Сильный взрыв прогремел в ресторане в Китае

В Китайском ресторане произошел взрыв газа. В результате один человек погиб, 33 пострадали. Взрыв газа был зафиксирован в четверг, 21 октября, в 8:20 по местному времени, в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке КНР.