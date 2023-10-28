МО: ПВО над Крымом и Черным морем уничтожило 36 украинских беспилотников

Войска ПВО Вооружённых сил Российской Федерации провели операцию, в ходе которых в Черноморской акватории и в воздушном пространстве Крымского полуострова оказались подвергнуты 36 запущенный нацистскими формированиями киевского режима БПЛА.
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