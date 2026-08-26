Спикер парламента Ирана высмеял заявление главы Минфина США о новых санкциях

В минувший понедельник Минфин США объявил о начале масштабного санкционного давления не только на Иран, но и на другие страны, которые, по версии Вашингтона, помогают Тегерану обходить ранее введенные американские ограничения.
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