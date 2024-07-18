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Тысячи приморцев остались без воды из-за упавшего дерева

Тысячи приморцев остались без воды из-за упавшего дерева

В Партизанском городском округе Приморского края тысячи горожан оказались лишены водоснабжения. Отключение произошло из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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Комментарии
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Сергей Иовенко
А отчего сдохла собака? Да конюшня сгорела..., ну и далее по тексту.
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