Тысячи приморцев остались без воды из-за упавшего дерева

В Партизанском городском округе Приморского края тысячи горожан оказались лишены водоснабжения. Отключение произошло из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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