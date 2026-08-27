На маршруте Москва — Ярославль вырастет количество поездов – Собянин

В рамках развития Центрального транспортного узла на одном из самых загруженных направлений страны — Ярославском — начнут ходить двухэтажные поезда, а количество составов дальнего следования планируется увеличить втрое — до 18 пар.
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