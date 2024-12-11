11 декабря 2024 – Международный день гор: История и традиции даты

На нашей планете много гор с особым климатом, флорой и фауной. Это природное богатство, которое мы должны беречь и охранять, тем более что пятнадцать процентов всего населения проживает в горной местности.
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