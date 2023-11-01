Блинкен назвал решение проблемы с сектором Газа

Палестинская национальная администрация должна взять на себя управление и ответственность за безопасность в секторе Газа, что станет лучшим вариантом для палестинского анклава, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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