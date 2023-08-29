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Что будет, если установить направленные шины неправильно?

Направленные шины очень популярны из-за высоких технических и эксплуатационных характеристик. Они отличаются хорошим сцеплением с дорожным покрытием, низким уровнем шума, а также обеспечивают транспортному средству высокую управляемость.

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