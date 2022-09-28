Наследственная "кормушка": система Трембицкого дала "радиоактивную" утечку

В конце прошлой недели как сообщили источники The Moscow Post, замначальника управления Ростехнадзора по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла Алексей Аникин помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки.
В конце прошлой недели как сообщили источники The Moscow Post, замначальника управления Ростехнадзора по регулированию безопасности объектов ядерного топливного цикла Алексей Аникин помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки.
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