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Нижегородская правда

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Юные нижегородцы нарисовали талисман для пробега на призы «Нижегородской правды»

Юные нижегородцы нарисовали талисман для пробега на призы «Нижегородской правды»

26 сентября на набережной Гребного канала состоится 100‑й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда».

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