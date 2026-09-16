Ансамбль «Толока» даст два сольных концерта в Санкт-Петербурге в декабре

Ансамбль молодых исследователей и исполнителей русской народной музыки выступит с сольными концертами 5 и 6 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Санкт-Петербурге.
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