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Культуромания

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Ансамбль «Толока» даст два сольных концерта в Санкт-Петербурге в декабре

Ансамбль «Толока» даст два сольных концерта в Санкт-Петербурге в декабре

Ансамбль молодых исследователей и исполнителей русской народной музыки выступит с сольными концертами 5 и 6 декабря в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина в Санкт-Петербурге.

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