Александр Киселевский, глава Bidspirit: «Аукционы перестали быть развлечением элит — теперь они открыты для бесконечного пространства интернета»

Президент и совладелец глобального агрегатора российских и мировых аукционов Bidspirit рассказал «Культуре» об итогах прошлого года, потенциале арт-рынка в российских регионах и мифах об отмене русских торгов за рубежом.
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