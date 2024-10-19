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Обозреватель Bloomberg: плана, как закончить конфликт на Украине, нет ни у Зеленского, ни у Харрис с Трампом

Обозреватель Bloomberg: плана, как закончить конфликт на Украине, нет ни у Зеленского, ни у Харрис с Трампом

Кандидаты в президенты от Республиканской и Демократической партии расходятся во мнениях относительно переговоров с руководством в Москве, но в любом случае США предстоит долгий путь по выходу из критической ситуации.

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