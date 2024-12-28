«Система не доработала» – Кедми о словах Путина про начало СВО без подготовки

Кто мог подумать что хохлы превратятся в нацистов? Хотя у гитлера на такое хватило 6 лет в то время как хохлы к этому стремились 25 лет. При этом они принимали пилюли из американских биолабораторий превращаясь в Зомби. Но при этом все в нормах как бы Права и Законов. Обратите внимание - сегодня мужика-хохла хватают на улице что бы призвать в армию пополнять мясные атаки. И при этом задержанный сопротивляется и кричит гражданским прохожим "милиция... вызовите милицию!". Выходит, они верят своей долбанной и не легитимной власти... и гибнут за неё...? На что-то другое этот народ вообще способен? Хтот народ конкретно хохлы что-либо в своей стране создавали... строили... или на всем готовом = от Союза получили и обленились?

C

Caltar

"«Он никогда не называет виноватым, у него нет такой привычки – найти кого-то и обвинить. В этом есть хорошее начало, потому что, когда человек называет кого-то из своих подчинённых виноватым, тем самым он образом он сбрасывает с себя вину. Мы это знаем по нашей стране – у премьер-министра все виноваты, кроме него, он – святой. У Путина совершенно наоборот, он никогда не уходит от ответственности.", у ВВП все,вся Россия в целом, всегда виноваты! Не его и тех кто в России рулит,набали перед отводом от Киева,"жест доброй воли",а все нас! Не он и те кто рядом,остановили всё в 2014 году,а все мы,ну и так далее. И сейчас не он и остальные виноваты,что укропы торчат на нашей территории в Курской области,а все мы получается,да ещё и войны не объявляем за это, а какое-то КТО там проводим и это мы не отвечаем на удары по нашим городам,за прилёты ракет и дронов..,это мы ни хрена не делаем ничего с кишлачной мразью,как ни как почти 80% "довольны" ими,как заявил ВЦИОМ. Хорошо в толпе быть,никакой личной ответственности нет. "«Он никогда не называет виноватым, у него нет такой..."" привычки – найти кого-то и обвинить. В этом есть хорошее начало, потому что, когда человек называет кого-то из своих подчинённых виноватым, тем самым он образом он сбрасывает с себя вину.»",не вину с себя "сбрасывает",а наказывать таких приходится,но "своих не бросают",особенно на нары"