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«Система не доработала» – Кедми о словах Путина про начало СВО без подготовки

«Система не доработала» – Кедми о словах Путина про начало СВО без подготовки

Президент РФ Владимир Путин, говоря о том, что СВО на Украине нужно было начинать раньше, разительно отличается в лучшую сторону от многих мировых лидеров тем, что признаёт ошибки и не пытается снять с себя ответственность.

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Комментарии
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W
Walery
Кто мог подумать что хохлы превратятся в нацистов?  Хотя у гитлера на такое хватило 6 лет в то время как хохлы к этому стремились 25 лет.  При этом они принимали пилюли из американских биолабораторий  превращаясь в Зомби.  Но при этом все в нормах как бы Права и Законов.  Обратите внимание - сегодня мужика-хохла хватают на улице что бы призвать в армию пополнять мясные атаки.  И при этом задержанный сопротивляется и кричит гражданским прохожим  &quot;милиция... вызовите милицию!&quot;. Выходит, они верят своей долбанной и не легитимной власти... и гибнут за неё...?   На что-то другое этот народ вообще способен? Хтот народ конкретно хохлы что-либо в своей стране создавали... строили... или на всем готовом = от Союза получили и обленились?
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11 час.
C
Caltar
&quot;«Он никогда не называет виноватым, у него нет такой привычки – найти кого-то и обвинить. В этом есть хорошее начало, потому что, когда человек называет кого-то из своих подчинённых виноватым, тем самым он образом он сбрасывает с себя вину. Мы это знаем по нашей стране – у премьер-министра все виноваты, кроме него, он – святой. У Путина совершенно наоборот, он никогда не уходит от ответственности.&quot;, у ВВП все,вся Россия в целом, всегда виноваты! Не его и тех кто в России рулит,набали перед отводом от Киева,&quot;жест доброй воли&quot;,а все нас! Не он и те кто рядом,остановили всё в 2014 году,а все мы,ну и так далее. И сейчас не он и остальные виноваты,что укропы торчат на нашей территории в Курской области,а все мы получается,да ещё и войны не объявляем за это, а какое-то КТО там проводим и это мы не отвечаем на удары по нашим городам,за прилёты ракет и дронов..,это мы ни хрена не делаем ничего с кишлачной мразью,как ни как почти 80% &quot;довольны&quot; ими,как заявил ВЦИОМ. Хорошо в толпе быть,никакой личной ответственности нет. &quot;«Он никогда не называет виноватым, у него нет такой...&quot;&quot; привычки – найти кого-то и обвинить. В этом есть хорошее начало, потому что, когда человек называет кого-то из своих подчинённых виноватым, тем самым он образом он сбрасывает с себя вину.»&quot;,не вину с себя &quot;сбрасывает&quot;,а наказывать таких приходится,но &quot;своих не бросают&quot;,особенно на нары&quot;
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5 час.
Александр Денисов
Главнокомандующий пенсионер из бывших майоров, так называемый министр обороны из пожарников(чем отличаются пожарные от пожарников я знаю, кидать какашки не надо) по настоящей фамилии &quot;яма&quot;, карьеристы в лампасах, что еще надо что бы любая  боевая операция была обречена на провал... и не надо сказок про &quot;бей первым&quot;, а если ударил, то бей до конца до &quot;морды вдребезги&quot;, до нокаута... Он вишь, ошибочки признал, а пацанов-то положил, копеечками откупается... Это называется не &quot;признает ошибки&quot;, а &quot;не выдает своих&quot;...
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5 час.

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