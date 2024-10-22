В Казани стартовал саммит БРИКС

В Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. В столицу Татарстана уже прибыли министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.