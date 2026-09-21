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Газета.ру

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Врач Умрюхин: нехватка железа приводит к изменению восприятия вкуса

Врач Умрюхин: нехватка железа приводит к изменению восприятия вкуса

Желание погрызть мел или лед, часто наблюдаемое у беременных, связано не с нехваткой кальция, как принято считать, а с дефицитом железа, который вызывает атрофию сосочков языка, где расположены вкусовые рецепторы, и нарушение вкусового восприятия.

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