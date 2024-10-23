В Крыму заработала ежегодная горячая линия по запуску отопительного сезона. О том, на что жалуются крымчане и с чем это связано, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров и и его заместитель Олег Бышук.