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Мэр Челябинска поручил провести осенние субботники

Мэр Челябинска поручил провести осенние субботники

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил провести осенние субботники. Как пояснил глава города на аппаратном совещании, уборку необходимо сделать на придомовых территориях, чтобы убрать опавшую листву и ветки.

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