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Кубок Лиги чемпионов на видео Сафонова оказался ненастоящим

Кубок Лиги чемпионов на видео Сафонова оказался ненастоящим

Кубок Лиги чемпионов на видео вратаря ПСЖ Матвея Сафонова оказался ненастоящим. Об этом стало известно из ролика сборной России по футболу, опубликованного во «ВКонтакте».

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