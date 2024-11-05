«Ижевские звоны»: жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник

Ижевск. Удмуртия. Жителям столицы Удмуртии предложили установить новый праздник «Ижевские звоны». Этой идеей как решённой безапелляционно поделился в соцсетях почётный гражданин Ижевска, историк-краевед Евгений Шумилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии