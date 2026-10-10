Раскрыта неожиданная польза пауков для комнатных растений

Зоолог Илья Гомыранов в беседе с 360.ru рассказал о неожиданной пользе поселившихся в квартире или в доме пауков.
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