Сикорский призвал закрывать консульства России по всей Европе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейские страны к закрытию консульств России под предлогом якобы «гибридных атак» с российской стороны.
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