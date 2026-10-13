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Царьград

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В Москве загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами

В Москве загорелся рейсовый автобус с 20 пассажирами

Автобус № 329 с пассажирами загорелся в Москве: что известно о ЧП.На западе Москвы загорелся рейсовый автобус, в котором находились около 20 пассажиров.

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