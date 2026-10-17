Ситуация на российском топливном рынке улучшается, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, часть нефтеперерабатывающих заводов возобновила работу после ремонтов.
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