Землю может ожидать мощный магнитный шторм: когда долетит импульс Евгения КомароваЛицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и рядом других хронических расстройств стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем в предстоящие дни.
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