Член ОП Абхазии призвал допустить социологов в республику

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Член Общественной палаты Абхазии Давид Пилия прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, прошедшего в республике, отметив, что каждый штаб кандидатов в президенты может провести собственные опросы.
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