ПВО за ночь уничтожила 274 украинских БПЛА над 16 регионами России

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 31 июля до 7.00 мск 1 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.