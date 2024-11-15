Новость о разблокировке YouTube в России оказалась фейком

Он по-прежнему работает в замедленном режиме В телеграм-каналах со ссылкой на заявление гендиректора концерна Мосфильм Карена Шахназарова стала распространяться информация о том, что в России полностью восстановилась работа видеохостинга YouTube.
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