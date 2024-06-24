Bibyt представила новый проект по листингу токенов

Крупнейшая биржа криптовалют запускает новый формат подачи заявок на листинг токенов. Новая система Bybit предоставит пользователям доступ к большему количеству криптовалют, а также расширит каналы коммуникации между площадкой и и основателями новых крипто-проектов, желающими продвинуть свою нативную криптовалюту в список инструментов.
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