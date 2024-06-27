Джаспер Де Мэр: «Жителей Евросоюза ждут ограничения использования стейблкоинов»

Глава исследовательского отдела компании Outlier Ventures заявил, что привязка большинства стейблкоинов к доллару США делает крайне сложным их соответствие требованиям нового европейского законодательства о криптовалютах (MiCA).
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