ВС России нанесли точный удар по центру Сум украинские офицеры уничтожены в момент награждения, а украинское СМИ опять разгоняет трагедию Юлия СоколоваВ центре Сум произошёл ракетный удар, вызвавший резонанс как на Украине, так и за её пределами.