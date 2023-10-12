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Американские учёные опять удивили мир. Они нашли простой способ продлевать жизнь человека

Американские учёные опять удивили мир. Они нашли простой способ продлевать жизнь человека

Употребляя этот натуральный продукт ежедневно можно избавится от "плохого" холестерина.Всегда существовало мнение о том, что куриные яйца являются нехорошим продуктом питания из-за высокого содержания холестерина.

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