Американские учёные опять удивили мир. Они нашли простой способ продлевать жизнь человека

Употребляя этот натуральный продукт ежедневно можно избавится от "плохого" холестерина.Всегда существовало мнение о том, что куриные яйца являются нехорошим продуктом питания из-за высокого содержания холестерина.
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