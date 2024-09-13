Свежие овощи с борта: Канада закупила для корабля снабжения судовые фермы

ВМС Канады закупили у компании Agwa для корабля снабжения MV Asterix четыре судовые овощные фермы Virtual Agronomist, работа которых основана на искусственном интеллекте.
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