Политика как он...
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Политика как она есть

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Формулу идеального дня вывели канадские ученые

Формулу идеального дня вывели канадские ученые

Ученые из Канады рассчитали, как следует построить свой день, чтобы он получился идеальным. Формула подразумевает шесть часов семейного времяпрепровождения, два часа общения с друзьями, 1,5 часа социализации и два часа занятий спортом.

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