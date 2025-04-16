Формулу идеального дня вывели канадские ученые

Ученые из Канады рассчитали, как следует построить свой день, чтобы он получился идеальным. Формула подразумевает шесть часов семейного времяпрепровождения, два часа общения с друзьями, 1,5 часа социализации и два часа занятий спортом.
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