Стефано Пиоли может возглавить "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии

Стефано Пиоли, бывший тренер "Милана", близок к назначению в саудовский клуб "Аль-Иттихад". По данным источников, стороны уже близки к заключению соглашения о его назначении, и все детали могут быть согласованы уже в среду, 3 июля.
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