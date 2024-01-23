Джо Байден оскандалился, позвонив избирателям с помощью ИИ

В звонках роботов в Нью-Гэмпшире во время предвыборной кампании нет ничего нового, но звонок, в котором голос президента Джо Байдена использовался для того, чтобы отговорить людей от голосования на президентских праймериз штата, заставил чиновников чесать затылки.
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