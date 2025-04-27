Синоптик сообщил о заморозках в Московском регионе

Почти на всей территории столичного региона, за исключением центра Москвы, в ночь на воскресенье зафиксированы заморозки, сообщил ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус в своём Telegram-канале .
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