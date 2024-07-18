Зампред Госдумы призвал выслать из страны мигрантов, напавших на подростка в Санкт-Петербурге

Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с призывом выслать из страны мигрантов, избивших молодого человека в Санкт-Петербурге.
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