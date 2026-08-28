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SPLETNIK

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Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина

Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина

Сегодня 43-летний комик Александр Незлобин* пополнил реестр иностранных агентов по решению Минюста.Согласно информации на сайте Минюста, иноагентом Незлобина признали из-за того, что он "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине".

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