Минюст признал иноагентом комика Александра Незлобина

Сегодня 43-летний комик Александр Незлобин* пополнил реестр иностранных агентов по решению Минюста.Согласно информации на сайте Минюста, иноагентом Незлобина признали из-за того, что он "принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине".
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