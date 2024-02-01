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Variety: BMG разорвет сотрудничество с сооснователем Pink Floyd из-за его политических взглядов

Variety: BMG разорвет сотрудничество с сооснователем Pink Floyd из-за его политических взглядов

Роджер Уотерс за последние несколько лет успел высказаться об Украине, США и Израиле. На Западе его высказывания встретили неодобрительноНемецкая звукозаписывающая компания BMG подписала соглашение с британским музыкантом, сооснователем и бывшим лидером рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом в 2016 году, а в 2023 году планировала выпустить новую версию легендарного альбома коллектива 1973 года Dark Side of the Moon.

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