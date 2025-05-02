Влияние поражения ВСУ в Курской области на готовность Киева к переговорам оценили

Военный аналитик Норин: Поражения ВСУ приближают Зеленского к переговорам Поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе и в Курской области, приближают президента Владимира Зеленского к переговорам и делают его более сговорчивым.
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