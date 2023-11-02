Корабли США и Канады прошли Тайваньский пролив в сопровождении китайских военных

Китайские военные организовали сопровождение военных кораблей Канады и США в Тайваньском проливе.Официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И сообщил, что Вооружённые силы страны сопроводили канадские и американские военные корабли в Тайваньском проливе.
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